Opnieuw ebolagevallen vastgesteld in Kenia

NAIROBI (ANP/RTR) - In Kenia zijn opnieuw gevallen van ebola vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Met de vier nu gemelde besmettingen komt het totale aantal gevallen op zeven.

Deze week werden al een tweede en derde ebolabesmetting gemeld. In beide gevallen ging het om familieleden van een man die eerder van het zwaar door ebola getroffen Congo naar Kenia was gereisd. Tussen die landen ligt nog Oeganda, waar eerder ook kortstondig een uitbraak van de bundibugyo-variant plaatsvond. Eind augustus verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie die uitbraak voorbij.

De nieuwe gevallen betreffen een naaste van een van de eerder besmette personen en drie ziekenhuismedewerkers die hem verzorgden.

Voor de bundibugyo-variant bestaat vooralsnog geen goedgekeurde behandeling. Wel wordt er hard gewerkt aan een vaccin voor de ebolavariant. De ziekte kan leiden tot orgaanfalen en de dood. Het wordt overgedragen door direct contact. Ook mensen die overleden zijn aan ebola kunnen nog besmettelijk blijken.