Olivia Rodrigo haalde inspiratie uit liedje van Kendrick Lamar

Olivia Rodrigo liet zich inspireren door Kendrick Lamar. Bij het schrijven van haar album you seem pretty sad for a girl so in love wilde ze de Amerikaanse rapper evenaren door het schrijven van "een mantra". Dat heeft de zangeres verteld in een interview voor Apple Music.

"Het was een soort uitdaging aan mezelf. Ik wilde een mantralied schrijven", licht ze toe, over de muziek van de rapper die qua stijl ver van haar popnummers afligt. "Ik wilde juist iets maken waarvan ik dacht: dit wil ik elke avond zingen. Het is net als Humble van Kendrick Lamar. Het blijft in je hoofd hangen. Het is een mantra." In het nummer, met meer dan 3 miljard streams op Spotify, zingt Lamar herhaaldelijk: "Be humble, sit down". Rodrigo verwerkte zelf een mantra in haar nummer expectations met de herhaling van: "I've got big expectations. I've got real big expectations".

Het derde album van de 23-jarige zangeres behoort sinds de release in juni tot de hoogst genoteerde albums van de Nederlandse Album Top 100. Inmiddels staat de plaat, met nummers als the cure, drop dead en stupid song, op de vierde plek van de lijst.