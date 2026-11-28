PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk zijn demonstranten voor de zevende zaterdag op rij de straat op gegaan. Al weken wordt er geprotesteerd tegen onder meer de stijgende kosten van levensonderhoud en beter onderwijs. Deze zaterdag werd er specifiek aandacht gevraagd voor gendergerelateerd geweld.

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken deden 44.500 mensen mee aan de protesten in het land, onder wie 12.500 in Parijs. In de Franse hoofdstad vonden twee afzonderlijke marsen tegen genderdiscriminatie plaats.

In Marseille en Biarritz werd eveneens geprotesteerd. Daar liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. In de kustplaats Biarritz werd geprotesteerd tegen een banket dat wordt gefinancierd door de Franse rechtse miljardair Pierre-Édouard Stérin. Twaalf mensen raakten daarbij gewond en een politieagent belandde in het ziekenhuis.

Ook in Marseille was het even onrustig. Daar liepen bijna duizend mensen mee in een niet-toegestane optocht. Die werd door de oproerpolitie uiteengedreven met meerdere salvo's traangas.