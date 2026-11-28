Schrijver Dominique De Groen heeft De Bronzen Uil gewonnen, voor de beste Nederlandstalige debuutroman. De Vlaamse dichteres won zaterdag de prijs voor het boek Corpus Britney, meldt de organisatie. Eerder bracht De Groen vier dichtbundels uit.

De jury omschrijft het boek als "een fragmentatiebom". Corpus Britney gaat over paranormaal detective Malayney Melkzuur, die op zoek gaat naar de spoorloos verdwenen actrice Bella Goth, die sprekend lijkt op Britney Spears. Het verhaal wordt niet-lineair verteld en raakt thema's als kapitalisme, algoritmes en popcultuur.

Daarnaast werd een lezersprijs uitgereikt, die werd bepaald door diverse lezersplatformen. De Nederlandse schrijver Ester Naomi Perquin won de prijs met het boek Tot alles in beweging komt. Eerder deze week won Perquin ook de Boekenbon Literatuurprijs.