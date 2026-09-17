Oppositie wint Zweedse verkiezingen, premier Kristersson stapt op

STOCKHOLM (ANP) - De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de parlementaire verkiezingen gewonnen. Dat meldt de kiescommissie van het Noord-Europese land na telling van alle kiesdistricten. In reactie op die verkiezingswinst kondigde premier Ulf Kristersson van de liberaal-conservatieve Gematigde Uniepartij op X zijn vertrek aan.

Woensdagavond riep publieke omroep SVT datzelfde blok al uit als verkiezingswinnaar, nadat uit eigen analyse was gebleken dat de zogenoemde Tidö-partijen vrijwel geen kans hadden om nog te winnen. Dat rechtse blok bestaat, naast de partij van Kristersson, uit de christendemocraten, liberalen en het nationaal-populistische Zweden Democraten.

Het grootste mandaat gaat naar de sociaaldemocraten, met 28 procent van de stemmen, gevolgd door de Gematigde Uniepartij met 19,8 procent. De centrumlinkse oppositie verkrijgt in totaal 176 van de 349 zetels in het Zweedse parlement.

Een nieuwe premier wordt op zijn vroegst 29 september aangewezen, aldus SVT.