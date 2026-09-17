Ierland doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival

De Ierse omroep RTÉ heeft bekendgemaakt dat Ierland niet zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival van 2027. De omroep zal het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de vijf landen die het songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël.

"RTÉ bevestigt vandaag dat haar standpunt met betrekking tot deelname aan het Eurovisie Songfestival ongewijzigd blijft", deelt de omroep in een verklaring, verwijzend naar de keuze bij de afgelopen editie. "RTÉ is van mening dat de deelname van Ierland niet gerechtvaardigd kan worden gezien het afschuwelijke en aanhoudende verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar, die de levens van zoveel burgers in gevaar blijft brengen", vervolgt de omroep.

RTÉ noemt daarbij dat het "grote zorgen" heeft "over het feit dat internationale journalisten nog altijd geen onafhankelijke toegang tot het gebied krijgen."

Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft teruggetrokken. Het is nog niet bekend wat IJsland, Slovenië en Spanje, die afgelopen editie allemaal niet meededen, in 2027 doen. In Nederland trok de AVROTROS zich al terug, maar kan eventueel nog een inzending volgen van een andere omroep. De verantwoordelijkheid voor een eventuele inzending is in handen van de NPO.

Het songfestival van 2027 vindt plaats in Burgas, Bulgarije, met de finale in de Arena Burgas op 15 mei. De halve finales worden uitgezonden op 11 en 13 mei.