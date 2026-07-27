Oproep Franse overheid: ga niet naar Bordeaux

BORDEAUX (ANP) - De Franse overheid roept mensen op niet naar het zuidwestelijke departement Gironde te gaan, waar Bordeaux ligt. Dat is vanwege de grote bosbrand die er momenteel woedt. Eerder riep de prefectuur zelf ook al op om weg te blijven.

President Emmanuel Macron houdt maandagochtend een crisisoverleg in het kabinet. De brand heeft tot nu toe meer dan 42.000 hectare verwoest en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd.

Volgens de prefectuur is de brand in de nacht van zondag op maandag relatief stabiel gebleven. Meteorologen waarschuwen dat Frankrijk vanaf dinsdag opnieuw te maken krijgt met hoge temperaturen, die in sommige gebieden kunnen oplopen tot 40 graden.