FIFA-voorzitter beschuldigt WK-critici in brief van haatzaaien

ZÜRICH (ANP/RTR) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft fel gereageerd op critici van het WK voetbal en hen beschuldigd van het verspreiden van haat en valse verhalen. Hij verdedigt in een open brief het toernooi als een succes dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde.

"Jullie waren zo in beslag genomen door haat en kritiek dat jullie het allemaal gemist hebben", schrijft de 56-jarige Infantino. "Aan degenen die achter hun pen en papier en achter hun schermen haat en valse geruchten verspreiden, wil ik zeggen: terwijl jullie daar zitten, staan wij bij de FIFA aan de frontlinie, werken we hard en organiseren de beste show ter wereld. We hebben geen geweld of incidenten meegemaakt, de veiligheid en beveiliging was honderd procent. Er was alleen maar vreugde en geluk."

De FIFA kreeg tijdens het toernooi kritiek op een aantal kwesties, waaronder de discussie over Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials uit verschillende landen en zorgen over teams uit conflictgebieden.