Opstandelingen Tigray spreken van regelrechte oorlog met Ethiopië

MEKELLE (ANP/AFP) - Opstandelingen uit Tigray zijn naar eigen zeggen verwikkeld in een "regelrechte oorlog" met de Ethiopische regering. Er worden onder meer zware artillerieaanvallen gemeld. Woensdag namen de opstandelingen nog drie vliegvelden in van de federale politie en werden aanvallen uitgevoerd in de aangrenzende regio's Afar en Amhara.

Tigray is momenteel in handen van het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF). Amanuel Assefa, de vicepresident van TPLF, bevestigt dat zijn opstandelingen samen met lokale gewapende groepen in gevecht zijn in Afar en Amhara. "We verkeren momenteel in een staat van regelrechte oorlog", zei hij tegen persbureau AFP.

De spanningen in Tigray lopen al maanden op. De opstandelingen en de regering geven elkaar daar de schuld van.

Eritrea

Analisten zeggen dat TPLF gesteund wordt door Eritrea, dat bang zou zijn dat Ethiopië wil binnenvallen om toegang te krijgen tot de Rode Zee. Assefa zegt niet op de hoogte te zijn van de plannen van Eritrea. Op de vraag of de TPLF Eritrea om hulp gaat vragen, zei hij volgens AFP "nog niet".

Bij een burgeroorlog tussen de autoriteiten in Tigray en de Ethiopische regering kwamen van 2020 tot 2022 volgens schattingen van de Afrikaanse Unie meer dan 600.000 mensen om. Bij die oorlog trokken de opstandelingen uit Tigray ook Afar en Amhara in, om zo aanvoerlijnen af te snijden en uiteindelijk richting de hoofdstad Addis Ababa te trekken.

Fano

In Amhara vecht TPLF met een groepering genaamd Fano. Die sloot dit weekend een antiregeringsalliantie met vijf andere gewapende groeperingen. Van 2020 tot 2022 vochten de Fano en Eritrea nog met de Ethiopische regering tegen de opstandelingen uit Tigray.

Van 1991 tot 2018 had TPLF de macht in heel Ethiopië.