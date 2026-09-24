FIFA-baas Infantino: cultuur van dialoog is nodig

DEN HAAG (ANP) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino zegt open te staan voor open discussies over mogelijke hervormingen bij de wereldvoetbalbond. "Er moet een cultuur van dialoog zijn, van naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. Het gaat er niet om positieve krantenkoppen te genereren, het gaat erom te doen wat goed is voor de sport", schreef hij op Instagram bij een video waarin te zien is hoe hij een bezoek brengt aan de Arabian Gulf Cup in Saudi-Arabië.

"Ik ben nog nooit zo vastberaden en toegewijd geweest om dat te doen. De FIFA is altijd betrokken. Ik ben altijd geïnteresseerd en wil graag horen hoe we het voetbal verder kunnen ontwikkelen ten behoeve van iedereen, overal ter wereld", aldus de 56-jarige Infantino.

De positie van Infantino staat zwaar onder druk sinds hij het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan voor het WK lanceerde. Volgens dat plan zouden commerciële rechten van het WK moeten worden verkocht aan particuliere investeerders.