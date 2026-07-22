Orbán beschuldigt nieuwe Hongaarse regering van tirannie

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán heeft gezegd dat de regering van zijn opvolger Péter Magyar zich schuldig maakt aan "tirannie". Ook zei hij functionarissen die worden aangesteld door de Tisza-regering te beschouwen als "onrechtmatig".

Magyar en zijn partij Tisza wonnen in april de verkiezingen met overmacht en maakten daarmee een einde aan zestien jaar Orbán aan de macht. De nieuwe premier beloofde af te rekenen met de corruptie in Hongarije, die onder Orbán wijdverbreid zou zijn geworden in de politiek en andere instituties. Magyar wil daarom veel functionarissen vervangen die door Orbán zijn benoemd en de corruptie zouden hebben laten gebeuren, als ze er niet al actief aan meededen.

Aanklagers namen dinsdag dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag in een onderzoek naar verduistering van geld. Dat was voor Orbán aanleiding om de regering aan te vallen. Volgens hem is Hongarije door deze actie "niet langer een democratische staat".