Jacob Elordi lag twee dagen in doodskist voor sterfscène Euphoria

Jacob Elordi denkt dat hij mocht terugkeren in de HBO-hitserie Euphoria zodat regisseur Sam Levinson zijn personage Nate kon martelen. "Ik werd zes weken lang in elkaar gemept door een vent van ruim twee meter. Ik was de hele tijd alleen maar aan het rennen", vertelde Elordi in gesprek met tegenspeler Colman Domingo tijdens Jimmy Kimmel Live!. Colman presenteerde de latenighttalkshow bij afwezigheid van Kimmel.

In de serie speelde Elordi pestkop Nate die in het derde, en tevens laatste seizoen werd achternagezeten door criminelen die hem mishandelden. Tijdens het filmen van zijn sterfscène werd Elordi twee dagen opgesloten met protheses en een neptong. "Ik kon niets zien. En toen stopte Sam ook nog slangen in die kist." Nate werd levend begraven, waarbij hij werd doodgebeten door een zeer giftige ratelslang.

Over het reptiel vertelt Elordi dat hij "een heel fijn karakter had". "Hij was heel mak en erg slaperig. Dus ik zat hem een beetje te duwen om hem actief te krijgen voor de scène, want hij moest zogenaamd dreigend overkomen. Maar het was net een hondje. Hij kroop de hele tijd op tegen mijn voeten." Elordi vond het naar eigen zeggen "best leuk" om de martelingen te filmen. "Je hebt geen tekst", legde hij uit. "Dus je hoeft alleen maar te roepen: 'ahhhhhh!' Dat is het enige wat je hoeft te doen. Fantastisch."