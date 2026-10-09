NAVARRE (ANP/AFP) - Orkaan Isaias is al merkbaar aan de Amerikaanse kust en komt naar verwachting vrijdagavond lokale tijd aan land. Het zou de eerste orkaan zijn die het Amerikaanse vasteland sinds 2024 treft. In delen van Florida zijn evacuatiebevelen afgegeven en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen.

President Donald Trump zou zaterdag een footballwedstrijd bijwonen in Alabama, maar heeft dit vanwege de orkaan afgezegd. Isaias is door de warme temperatuur in de Golf van Mexico de afgelopen dagen snel sterker geworden.

Er is tot 20 centimeter regen voorspeld met windkrachten tot 160 kilometer per uur boven land. Rond de grens tussen Alabama en Florida kan het water volgens orkaancentrum NHC tot bijna 3 meter hoog komen.

Isaias heeft de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico verstoord. Olie- en boorplatforms zijn geëvacueerd.