NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met koerswinsten gesloten. SpaceX kon op aandacht van beleggers rekenen. Het tech- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van landelijke licenties voor laagbandspectrum. Daarnaast werd uitgekeken naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken die volgende week naar buiten komen.

SpaceX steeg 1,3 procent. Volgens het bedrijf maakt de overeenkomst de weg vrij voor satellietinternetdienst Starlink om uit te groeien tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten. De aandelen van de telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden juist tot 13 procent door zorgen over toenemende concurrentie.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,8 procent hoger op 51.654,95 punten. De brede S&P 500-index klom 0,6 procent tot 7811,54 punten en de technologiebeurs Nasdaq won eveneens 0,6 procent, tot 27.366,17 punten. Donderdag sloten de hoofdgraadmeters op Wall Street nog overwegend met verliezen.

Delta Air Lines kwam met resultaten over het afgelopen kwartaal en was vrijwel onveranderd in New York. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij verlaagde haar winstverwachting voor het hele jaar met bijna een kwart. De sterk stijgende brandstofkosten voor het bedrijf wogen zwaarder dan de grote vraag naar reizen en de hogere ticketprijzen.

De Universiteit van Michigan meldde een cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Dat is begin deze maand gezakt naar het laagste niveau in vijf maanden door aanhoudende zorgen bij huishoudens over de hoge brandstofprijzen en inflatie.

Volgende week worden nieuwe cijfers over de inflatie in de VS gepubliceerd. Die zijn van belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Eind deze maand is er weer een rentebesluit van de Federal Reserve. Vorige maand kwam de Fed met de eerste renteverhoging sinds 2023 tegen de hoge inflatie.