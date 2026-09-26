Overstromingsgevaar in Bangkok door hevige regen

BANGKOK (ANP/AFP) - Sinds donderdagmiddag regent het zo hard in de Thaise hoofdstad Bangkok dat de autoriteiten een officiële overstromingsramp hebben uitgeroepen. De rampenstatus geldt voor alle vijftig districten van Bangkok, waar onophoudelijke regen hevige overstromingen veroorzaakt.

De status geeft lokale organisaties het gezag om tot actie over te gaan. Volgens de gouverneur van Bangkok is er al bijna 300 millimeter water gevallen sinds donderdag.

"Het water blijft maar komen. Het is moeilijk om nu naar buiten te gaan. Het komt tot aan mijn middel," zegt de 67-jarige Somkid Pheuk-ngam tegen persbureau AFP. De verkoopster, die vlakbij een gracht ten noorden van het centrum van Bangkok woont, zegt dat ze nergens naartoe kan door de regen en dat ze haar winkel de afgelopen twee dagen heeft moeten sluiten.

Door het water zijn al vele huizen en restaurants overstroomd geraakt, melden verslaggevers van AFP die ter plaatse zijn.