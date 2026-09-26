Californië viert eerste Dolly Parton Day

In de Verenigde Staten is op verschillende plekken voor het eerst Dolly Parton Day gevierd, precies een maand nadat de countrylegende op 80-jarige leeftijd overleed. Onder meer in de staten Californië en Ohio is 25 september omgedoopt tot Dolly Parton Day, met een knipoog naar haar iconische nummer 9 to 5.

In San Francisco kwamen honderden fans op het Union Square bijeen voor een evenement met onder meer een lookalike-wedstrijd. Ook in Nashville, waar Parton lange tijd woonde, vonden verschillende vieringen plaats.

De Californische gouverneur Gavin Newsom omschreef Parton als iemand die vreugde en humor bracht. "Laten we vandaag, op de eerste Dolly Parton Day in Californië, haar eren door net iets aardiger, iets vrijgeviger en leuker te zijn", stelde Newsom in een aankondiging.

In de staat Ohio ondertekende gouverneur Mike DeWine eerder deze maand een verklaring waarin Dolly Parton Day werd erkend. Ook in New York en Pennsylvania wordt gewerkt aan wetsvoorstellen om 25 september om te dopen tot Dolly Parton Day.