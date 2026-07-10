ISLAMABAD (ANP) - De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkian gebeld en aangedrongen op terughoudendheid. Hij riep volgens zijn kantoor Pezeshkian op "de met grote inspanningen verworven" vooruitgang naar vrede te behouden. Pakistan is de meest vooraanstaande bemiddelaar tussen Iran en de VS en is volgens de premier bezorgd over de recente escalaties.

Sharif hamert er bij alle betrokken partijen op dat het belangrijk is dat ze zich houden aan wat in het voorlopige akkoord half juni is vastgelegd. Dat wordt het memorandum van overeenstemming genoemd en is een eerste stap naar vrede.

De oproep van Sharif volgt op weer een dag van aanvallen door de VS op plaatsen aan de Iraanse kust. Iran bestookte vervolgens steunpunten van de VS in de regio. De twee beschuldigen elkaar van het schenden van de voorlopige overeenkomst. Die bepaalt dat eerst de vijandelijkheden stoppen, ook in Libanon, en er ongehinderde scheepvaart in de Straat van Hormuz is.