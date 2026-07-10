De Britse acteur Micheal Ward is vrijgesproken van verkrachting en seksueel misbruik. Een jury sprak hem vrijdag op alle punten vrij, melden Britse media.

De 28-jarige Ward werd beschuldigd van twee gevallen van verkrachting en drie gevallen van aanranding. De incidenten zouden in januari 2023 in een auto bij één vrouw hebben plaatsgevonden. Hij had haar kort daarvoor ontmoet in een nachtclub in Londen.

Ward, vooral bekend van de Netflixserie Top Boy, heeft de aantijgingen steeds ontkend. In de rechtbank verklaarde hij dat "alles volledig met wederzijdse instemming" plaatsvond.

De in Jamaica geboren Ward had ook rollen in films als Blue Story, The Old Guard en Empire of Light en werd twee keer genomineerd voor een BAFTA. Vorig jaar was hij naast grote sterren als Emma Stone, Pedro Pascal en Joaquin Phoenix te zien in de Hollywoodfilm Eddington.