Parijs roept Palestijnen uit tot ereburgers

PARIJS (ANP/AFP) - Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten ereburger gemaakt van de Franse hoofdstad, als symbolisch gebaar van steun voor "het lijden van het Palestijnse volk". De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigde dit aan in aanwezigheid van de Palestijnse vertegenwoordiger in het land, Hala Abou Hassira.

"Het erkennen van het lijden van het Palestijnse volk wist op geen enkele wijze het lijden van het Israëlische volk uit", benadrukte Grégoire. Hij gaf daarbij aan dat Parijs eerder ook het ereburgerschap heeft verleend aan de mensen die op 7 oktober werden ontvoerd door Hamas.

Frankrijk, net als Groot-Brittannië, Canada en meerdere andere landen, erkende vorig jaar een Palestijnse staat. Parijs heeft het ereburgerschap ook al verleend aan inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kyiv en de gearresteerde burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu.