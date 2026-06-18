Gijzelnemer café Ede opgenomen in tbs-kliniek voor behandeling

GRONINGEN (ANP) - Corné H. is opgenomen in de Mesdagkliniek in Groningen voor een tbs-behandeling. Dat bevestigt zijn advocaat Jan-Jesse Lieftink aan het ANP na berichtgeving door De Gelderlander. H. was verantwoordelijk voor een urenlange gijzeling in café Petticoat in Ede in maart 2024. Afgelopen december gijzelde hij werknemers van de gevangenis in Vught.

H. werd ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij heeft autisme en PTSS, hoort stemmen en verwondt zichzelf. H. wachtte al meer dan 1,5 jaar op een plek in een tbs-kliniek, waar een groot tekort aan plekken is. Lieftink en advocaat Petra Breukink spanden een zaak aan waarin zij stelden dat de 30-jarige H. voorrang zou moeten krijgen. De staat ging hier niet in mee. Ook via een kort geding in februari kreeg H. geen voorrang.

Eind mei werd duidelijk dat hij bovenaan de wachtlijst voor plaatsing in de Mesdagkliniek stond. Toch kon die plaatsing volgens Lieftink nog maanden duren. Waarom het nu sneller is gelukt dan gedacht, weet hij niet.