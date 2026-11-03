NUUK (ANP/RTR) - Het Groenlandse parlement is akkoord met een veiligheidsdeal met de Verenigde Staten. De overeenkomst maakte een einde aan de spanningen met de Amerikaanse president Donald Trump, die meermaals verklaarde het eiland bij zijn land te willen voegen.

De VS, Groenland en Denemarken, waar het eiland bij hoort, ondertekenden de deal in september. Vorige maand werd duidelijk dat een meerderheid van het parlement in Nuuk voorstander is. De deal is nu goedgekeurd met zestien stemmen voor en nul tegen. Zeven parlementariërs onthielden zich van stemmen. Het Deense parlement houdt later deze maand een stemming.

De Amerikaanse militaire aanwezigheid wordt onder de deal vergroot, terwijl wordt vastgehouden aan de Deense soevereiniteit en het recht op zelfbeschikking van de Groenlanders. De Groenlandse buitenlandminister Múte Egede zei dinsdag dat de ratificatie van de deal een belangrijke stap is voor zijn land. "We moeten accepteren dat vrede en stabiliteit niet langer als vanzelfsprekend kunnen worden beschouwd", zei hij.