AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten. Philips behoorde tot de winnaars bij de hoofdfondsen na kwartaalcijfers. De omzet van het zorgtechnologieconcern is gestegen dankzij de verkopen van medische apparatuur, tandenborstels en scheerapparaten. Het aandeel klom bijna 5 procent.

Bij de kleinere aandelen kelderde Ebusco 25 procent. Het personeel van de fabrikant van elektrische bussen krijgt het salaris over oktober nog niet. De elektrische bussenfabrikant heeft de uitbetaling uitgesteld vanwege acute financiële problemen. Ebusco zegt het uitstel diep te betreuren.

De chipbedrijven toonden dinsdag wat herstel nadat ze in de ochtendhandel tot 2,5 procent verloren na een tegenvallend kwartaalbericht van Apple. Chipbedrijf Besi won 1,7 procent en ASMI eindigde 0,3 procent hoger. Chipmachinemaker ASML verloor echter 1,6 procent.

Olieprijzen

De AEX-index sloot bijna 1 procent lager op 1121,76 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 1103,98 punten. Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 1 procent.

Een vat Brentolie was 1,3 procent goedkoper op 103,3 dollar en ook Amerikaanse olie werd iets goedkoper. Maandag zakten de olieprijzen flink na berichten over een mogelijk akkoord om een einde te maken aan het conflict tussen de VS en Iran. Olie- en gasproducent Shell daalde ruim 1 procent.

Zalando

Zalando zakte ruim 6 procent in Frankfurt. Het webwinkelconcern zag het aantal actieve klanten in het afgelopen kwartaal stijgen tot een nieuw record. Ook de omzet en winst namen toe. Zalando handhaafde de verlaagde verwachting voor dit jaar.

Lufthansa won bijna 4 procent. De luchtvaartmaatschappij maakte meevallende kwartaalcijfers bekend, maar heeft ook zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld vanwege de hogere brandstofkosten. Het luchtvaartconcern verwacht dat de ticketprijzen volgend jaar flink zullen toenemen om de dure kerosine te kunnen compenseren.

Alfen won 0,5 procent. De producent van onder meer laadpalen komt nabeurs met cijfers.