Parlement Oekraïne stemt in met ontslag procureur-generaal

KYIV (ANP/RTR) - Het Oekraïense parlement heeft dinsdag ingestemd met het ontslag van procureur-generaal Roeslan Kravtsjenko. Zijn positie kwam onder druk te staan, nadat de anticorruptiediensten deze maand een inval hadden gedaan in zijn kantoor.

De diensten NABU en SAPO doen onderzoek naar het aannemen van steekpenningen in ruil voor de bescherming van malafide callcenters. Een medewerker van Kravtsjenko is in het onderzoek opgepakt. Kravtsjenko is zelf niet aangeklaagd of als verdachte genoemd en ontkent betrokkenheid bij het corruptieschandaal.

Kravtsjenko diende vorige week zelf zijn ontslag in. President Volodymyr Zelensky ondertekende maandag een decreet voor het ontslag, dat nu door een ruime meerderheid van het parlement is goedgekeurd. Kravtsjenko haalde maandag uit naar leiders van de anticorruptiediensten, door te zeggen dat zij documenten hadden vervalst. Ook beschuldigde hij Zelensky ervan politieke druk op hem uit te oefenen.