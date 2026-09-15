Steun voor koningin Mette-Marit aanzienlijk toegenomen

Het vertrouwen in koningin Mette-Marit van Noorwegen is in de afgelopen periode aanzienlijk toegenomen. Uit een nieuwe peiling in opdracht van de Noorse krant Aftenposten blijkt dat nu bijna de helft van de ondervraagden denkt dat ze geschikt is als koningin. In februari was dat nog één op de vijf. De peiling is vorige week afgenomen, in de dagen na de uitvaart van koning Harald.

Mette-Marit lag begin dit jaar onder vuur toen duidelijk werd dat ze banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook nadat ze er een interview over had gegeven, herstelde het vertrouwen onder de bevolking niet.

Sindsdien is er veel gebeurd: Mette-Marit onderging deze zomer een longtransplantatie en is nog altijd herstellende. Eind vorige maand werd ze bovendien koningin toen haar schoonvader Harald overleed.