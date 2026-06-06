MADRID (ANP/AFP/RTR) - Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. Onderweg zei hij dat hij "met een goede boodschap komt, een boodschap van liefdadigheid en respect voor alle mensen".

Op de eerste dag van zijn bezoek is er onder meer de ontvangst door koning Felipe VI en koningin Letizia. Zondag draagt hij onder meer de mis op op het Plaza de Cibeles, waar ook een processie is. Maandag spreekt hij het parlement toe.

Dan naar Catalonië, waar Leo onder meer een daklozenopvang en een gevangenis bezoekt. Woensdag gaat hij naar de kathedraal La Sagrada Família in Barcelona en inaugureert hij de hoogste toren, de Jezus Christustoren, die als de kroon van de kerk geldt.

Vervolgens bezoekt Leo de Canarische Eilanden, waar hij aandacht toont voor migratie. Hij bezoekt samen met premier Pedro Sánchez donderdag in Puerto de Arguineguín een opvangcentrum. Op de laatste dag (12 juni) is hij op Tenerife waar hij ook migrantencentra aandoet.