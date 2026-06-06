Harry Styles heeft zaterdag Amsterdam met een pagina in Het Parool bedankt voor de gastvrijheid de afgelopen weken. Op de achterpagina van de krant staat een handgeschreven boodschap van de Britse ster, die tien concerten gaf in de Johan Cruijff ArenA.

"Dank je, ik hou van jou!" staat op de pagina geschreven. "Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us!" De tekst is ondertekend door "Harry + The Together, Together Tour!" Het bericht is afgesloten met een hartje en het jaartal 2026.

Styles vestigde een record met zijn tien concerten. Nog nooit eerder gaf een solo-artiest zoveel optredens achter elkaar in de ArenA. Het eerste concert was op 16 mei, het laatste optreden was vrijdagavond 5 juni. De voormalige One Direction-zanger verzorgt tot het einde van het jaar vijftig optredens in zeven steden.