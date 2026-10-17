Paus is terug in het Vaticaan na longoperatie

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Leo is zaterdagmiddag teruggekeerd in het Vaticaan, na een operatie in het ziekenhuis waarbij een kwaadaardig knobbeltje in zijn long is verwijderd.

Bij het verlaten van het Gemelli-ziekenhuis werd de 71-jarige paus toegezwaaid en toegejuicht door een menigte die zich daar had verzameld. Hij liep op eigen kracht naar een wachtende auto die hem terugbracht naar Vaticaanstad. Hij sprak kort met de Oekraïense Varvara, een 13-jarig meisje dat in Rome een behandeling tegen kanker ondergaat.

Volgens zijn artsen verloopt het herstel van de paus goed. Door de diagnose longkanker ontstonden speculaties over zijn gezondheid, relatief kort na zijn aanstelling als paus, zeventien maanden geleden. Hij bleek de meest voorkomende vorm van longkanker te hebben. Ook de onderste kwab van zijn rechterlong is weggehaald.

In het ziekenhuis ging hij na de ingreep alweer vlot aan het werk. Zo riep hij deze week nog op tot een wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland.