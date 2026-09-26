Paus Leo spreekt zo'n 700.000 mensen toe in Parijs

PARIJS (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft in Parijs een enorme openluchtmis gehouden op het Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren er zo'n 700.000 mensen op de dienst afgekomen.

Leo werd voor de mis in de pausmobiel over de Champs-Élysées gereden. Hij werd door grote menigtes toegezwaaid met de vlaggen van Frankrijk en het Vaticaan.

Het stadscentrum van Parijs is grotendeels afgezet voor de komst van de paus. Ook zijn tientallen schermen geplaatst, zodat mensen de mis ook op enige afstand konden volgen.

Leo kwam vrijdag aan in Frankrijk. Toen maakte hij ook al een tocht door de stad in zijn pausmobiel en bezocht hij onder meer de Notre-Dame. Naar schatting stonden toen 300.000 mensen langs de kant. Ook sprak hij met president Emmanuel Macron in diens presidentieel paleis. Macron was zaterdag niet bij de mis, omdat kerk en staat in Frankrijk strikt gescheiden zijn. Zijn vrouw Brigitte was wel aanwezig.