Merel Westrik nieuwe juryvoorzitter Woutertje Pieterse Prijs

Merel Westrik is de nieuwe juryvoorzitter van de Woutertje Pieterse Prijs. De journalist en presentatrice is de opvolger van Rik van de Westelaken, werd zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.

Van de Westelaken was de afgelopen drie jaar juryvoorzitter van de prijs voor het beste kinder- of jeugdboek. Naast Westrik nemen boekverkoper Nathaly Loe Mie en schrijver Ernest van der Kwast plaats in de jury. Verder bestaat de jury uit recensent Frauke Pauwels en ontwerper Eric Huysen. De jury beoordeelt in de komende maanden alle kinder- en jeugdboeken die in 2026 zijn verschenen. In april wordt bekend welke titel wordt uitgeroepen tot beste kinderboek van 2026.

De Woutertje Pieterse Prijs wordt op 10 april 2027 voor de 40e keer uitgereikt. Afgelopen jaar ging de prijs naar het boek Atman! van schrijver Bart Moeyaert en illustrator Mark Janssen.