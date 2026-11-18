VATICAANSTAD (ANP) - De Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad is vierhonderd jaar oud. Paus Leo XIV heeft dat gevierd met een speciale mis, waarin hij stilstond bij de schoonheid van de beroemde kerk.

De paus nodigde gelovigen uit om te "kijken naar de grote portalen, de bogen, de balkons en de ramen van de basiliek". Volgens hem stelt de kerk zich open naar het plein en de wereld "met een universele uitnodiging: 'Kom, treed binnen, proef!' Kortom: 'Geloof!'"

De bouw van de huidige Sint-Pieter begon in 1506. Op 18 november 1626 werd die ingewijd. Volgens de christelijke overlevering is op deze plaats de apostel Petrus gekruisigd en begraven. Sinds de vierde eeuw staat op die plek een kerk.

De basiliek was honderden jaren de grootste kerk ter wereld, totdat in 1989 de Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro werd geopend in Ivoorkust.