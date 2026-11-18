BERN (ANP/DPA) - Wielrenner Primož Roglič rijdt het komende jaar voor de Zwitserse ploeg NSN Cycling. Het contract van de 37-jarige Sloveen bij Red Bull-Bora-hansgrohe liep na drie jaar af.

"Ik hou van uitdagingen. Ik geloof dat ik nog werk te doen heb, zowel in het wielrennen als aan mezelf. Ik heb nog de motivatie en instelling om niet alleen mee te rijden, maar ook echt iets te presteren", verklaarde Roglič via zijn nieuwe ploeg.

De voormalige renner van het huidige Visma - Lease a Bike won vier keer de Vuelta en een keer de Giro d'Italia. Roglič werd vorige maand nog Europees kampioen tijdrijden in eigen land. In de Tour de France van 2020 eindigde hij als tweede, net als in de Vuelta van dit jaar.