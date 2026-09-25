LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Paus Leo waarschuwt opnieuw voor gevolgen van AI

25 sep , 13:36Buitenland
anp250926126 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
PARIJS (ANP/RTR) - Paus Leo XIV roept de wereld op om zich opnieuw te beraden over de ontwikkeling van AI. De eerste Amerikaanse paus maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de technologie, maakte hij duidelijk tijdens zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk. Hij waarschuwde voor het verliezen van de menselijkheid aan een "paradijs van machines".
De oproep van de paus past bij de groeiende zorgen over de ontwikkeling van AI na meerdere hacks door AI-systemen. Topmannen van grote AI-bedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Deze week beloofden ze bij de VN-Veiligheidsraad voorzichtigheid met AI.
Zelf waarschuwde paus Leo in mei dat de macht over AI-ontwikkelingen ligt bij "een kleine groep" techreuzen. Hij riep toen op tot het ontwapenen van AI. "Ontwapenen betekent niet dat we de technologie afwijzen, maar dat we voorkomen dat deze de mensheid gaat domineren", stelde de paus.
loading

Loading