Prinses Catherine drinkt thee met bergchallenge-deelnemers

De Britse prinses Catherine heeft vrijdag thee gedronken op Windsor Castle met andere deelnemers van de Three Peaks Challenge, een sportieve uitdaging waarbij deelnemers binnen 24 uur de drie hoogste bergen van Schotland, Engeland en Wales beklimmen. Catherine deed dit jaar zelf mee aan de uitdaging om het Royal Marsden Cancer Charity te steunen.

"Het was een genoegen om andere deelnemers aan de Three Peaks Challenge en hun gezinnen te verwelkomen op Windsor Castle", schrijft de Britse prinses op sociale media. Daarbij deelt het Britse hof beelden van de ontmoetingen. "Het luisteren naar hun ervaringen met de uitdaging en hun redenen om deze aan te gaan, was een krachtige herinnering aan het feit dat herstel zelden een reis is die we alleen afleggen, en aan het belang van de mensen die onderweg met ons meelopen", aldus Catherine.

Bij de vrouw van prins William werd in 2024 een niet nader toegelichte vorm van kanker vastgesteld, waarna ze in behandeling ging in het Royal Marsden Hospital. Vorig jaar maakte de prinses bekend in remissie te zijn.