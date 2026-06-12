SANTA CRUZ DE TENERIFE (ANP/AFP/RTR) - Paus Leo heeft hulp van de Spaanse koning Felipe gekregen om naar huis te keren. Het toestel dat hem van Tenerife naar Rome moest vliegen, kampte met een technisch mankement. Hij is onderweg naar huis met een vliegtuig dat is aangeboden door de koning.

Het vervangende toestel vertrok vrijdag aan het begin van de avond (Nederlandse tijd). Het Vaticaan maakte kort daarvoor het aanbod van de koning bekend. De Spaanse regering meldt dat het gaat om een vliegtuig van de Spaanse luchtmacht dat door de koning was gebruikt.

De 70-jarige paus was vrijdagmiddag op een vlucht van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia gestapt, net als zijn medewerkers en tientallen journalisten. Die vlucht kon niet doorgaan.

Vervangende vlucht voor overige passagiers

De koning en andere hoogwaardigheidsbekleders hadden de paus al uitgezwaaid. Alle passagiers moesten volgens Iberia uitstappen, omdat het probleem met het toestel niet direct kon worden opgelost. Felipe escorteerde de paus, die een week in Spanje was, van het vliegtuig terug naar de terminal.

Volgens het Vaticaan gaan de andere passagiers met een ander toestel van Iberia terug naar Rome. De luchtvaartmaatschappij meldt dat een vervangende vlucht vanuit Madrid naar Tenerife is gestuurd.

Paus Leo arriveerde vrijdagochtend op het Spaanse eiland. Hij deed tijdens zijn reis ook Madrid, Barcelona en Gran Canaria aan. Het was het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010.