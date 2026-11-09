BUENOS AIRES (ANP/AFP/RTR) - Circa 2,5 miljoen mensen zijn maandag afgekomen op een openluchtmis van paus Leo XIV in het centrum van Buenos Aires, meldt het Vaticaan. Het is daarmee het grootste evenement tot nu toe voor de paus sinds zijn aantreden in mei vorig jaar.

De paus werd toegejuicht toen hij in een pausmobiel stond die door de Argentijnse hoofdstad reed. Sommigen reisden meer dan 1000 kilometer om een glimp van de paus op te vangen.

In heel Buenos Aires was het enthousiasme voor het eerste pausbezoek aan Argentinië sinds decennia duidelijk merkbaar. Bij souvenirkraampjes werden T-shirts, petten en vlaggen met een afbeelding van Leo verkocht.

De paus is bezig met een meerdaagse reis door Zuid-Amerika. Eerder was de paus al in Uruguay, later reist hij nog naar Peru. Zondag waarschuwde de paus de Argentijnse president Javier Milei voor een te streng bezuinigingsbeleid en wees hij hem op de grenzen van de macht.