AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Tesla gaat aanbetalingen terugbetalen aan klanten die geen Cybertruck meer kunnen krijgen. Dat meldt topman Elon Musk op zijn socialemediaplatform X. Volgens Musk zijn er meer bestellingen dan Tesla Cybertrucks kan afleveren voordat de productie volgend jaar stopt.

Het futuristische model moest gaan concurreren met pickups van gevestigde autofabrikanten, maar Musk maakte vrijdag bekend de productie van de Cybertruck te stoppen. De verkoop van de Cybertruck blijft ver achter bij de verwachtingen. Musk stelt op X dat het model niet verliesgevend is, "zoals de gevestigde media ten onrechte hebben bericht".

"We proberen er zoveel mogelijk te maken voordat we over zo'n acht maanden de productielijn stilleggen, maar we zullen bij veel mensen de aanbetaling moeten terugbetalen", zei hij over de Cybertruck op X. In de fabriek van Tesla in Texas wordt ruimte gemaakt voor de bouw van zelfrijdende taxi's, de zogeheten Cybercab.