NASHVILLE (ANP) - De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. "Wat ons verteld is, is dat ze in kritieke toestand verkeert en levensreddende zorg krijgt", zei haar advocaat Randall Spivey tijdens een persmoment.

De autoriteiten brachten Pike (50) deze week over naar een ziekenhuis nadat ze injecties had overleefd die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slemmer in de jaren negentig.

Advocaat Spivey noemde de mislukte executie een wrede vertoning en eiste dat haar straf alsnog wordt omgezet. De gouverneur van Tennessee had dat in aanloop naar de executie geweigerd.

"Na meer dan twintig jaar eenzame opsluiting en een poging haar te doden met een dodelijke injectie, heeft Christa meer ondergaan dan welke andere persoon dan ook in de geschiedenis van de doodstraf in de VS", zei Spivey.