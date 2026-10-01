De Nieuw-Zeelandse acteur Cliff Curtis ligt in het ziekenhuis nadat hij vorige week in zijn thuisland een auto-ongeluk heeft gehad. Dat meldden Nieuw-Zeelandse media donderdag. De 58-jarige Curtis is onder meer bekend van zijn rol als Tonowari in de afgelopen twee Avatar-films.

De acteur kampt met interne verwondingen, nadat hij met zijn Tesla op een geparkeerde taxi was gebotst. De taxichauffeur raakte hierbij zwaargewond. "Ik ben zeer bedroefd door dit ongeluk", zegt Curtis in een verklaring. "Mijn gedachten gaan op dit moment uit naar de gewonden en hun families."

Volgens media zei de acteur dat hij anderen die gewond raakten bij het ongeluk hielp, totdat de hulpdiensten arriveerden. Curtis was een van de drie mensen die naar het ziekenhuis is gebracht. Hij zegt verder volledig mee te werken met de autoriteiten in het onderzoek naar het ongeluk.

Curtis speelde onder meer in de films Training Day, The Last Airbender en Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Hij maakte in 2022 zijn debuut in de Avatar-franchise in de film The Way of Water. Vorig jaar keerde hij terug als Tonowari in de film Avatar: Fire and Ash. De verwachting is dat hij ook in de aankomende twee delen, die momenteel in de maak zijn, te zien is.