BRUSSEL (ANP) - De Duitse minister Boris Pistorius gaat ervan uit dat binnen drie tot vier weken duidelijk wordt waar en hoeveel Amerikaanse militairen uit Europa worden teruggetrokken. Voorkomen moet worden dat er door het terugtrekken van troepen "gevaarlijke capaciteitstekorten ontstaan ​​voordat we die kunnen dichten", zei Pistorius bij aankomst in Brussel.

Dat is de inzet van de lopende onderhandelingen, aldus de Duitse defensieminister.

De Amerikaanse onderminister van Defensie Bridge Colby is dinsdag voor het eerst aanwezig bij de vergadering van de EU-ministers van Defensie. Colby houdt zich bezig met de vermindering van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa.

Het is voor Europa belangrijk om over snel inzetbare troepen te beschikken, die direct op een aanval kunnen reageren, zei Pistorius. Daarnaast wil hij het met Colby hebben over meer samenwerking tussen de Europese en Amerikaanse defensie-industrie, "omdat beide partijen daarvan profiteren".