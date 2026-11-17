DEN HAAG (ANP) - VVD-minister Eelco Heinen van Financiën zal het belastingplan in de Eerste Kamer verdedigen, verzekert premier Rob Jetten. De VVD stemde vorige week nog tegen het belastingplan, uit woede over een deal van D66 en CDA met PRO en Volt.

Vrijdag zei Jetten al dat het kabinet de plannen zal verdedigen. "Het kabinet spreekt met een mond," voegt hij daar nu aan toe.

In de Tweede Kamer was er een nipte meerderheid voor het pakket aan belastingen, dankzij steun van een aantal kleine fracties. Als de VVD ook in de senaat tegenstemt, is daar nog geen zicht op een meerderheid. Een stem voor het plan van de VVD zou daar verandering in kunnen brengen.