LONDEN (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin is volgend jaar niet welkom bij de G20-top in het Verenigd Koninkrijk, meldt de Britse premier Andy Burnham. Er is veel internationale kritiek op het besluit van de VS om Poetin uit te nodigen voor de komende G20 in Miami in december. Burnham heeft tegen The Economist gezegd dat de Russische president volgend jaar in ieder geval geen uitnodiging krijgt.

Rusland is lid van de G20 en het is gebruikelijk dat een gastland alle leden van het blok uitnodigt voor de jaarlijkse top. De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov schoof eind oktober aan bij een kleinere bijeenkomst in Atlanta. Andere buitenlandministers wilden toen niet met hem poseren voor een groepsfoto.

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaf eerder al aan dat als Poetin naar de top komt, hij vindt dat Oekraïne ook een uitnodiging moet krijgen. Merz noemt het niet mogelijk om over Oekraïne te praten, zonder dat het land er zelf bij is. En met Rusland als aanwezige ontkom je volgens hem niet aan het onderwerp.