De weduwe van Michael Crichton mag een rechtszaak tegen ziekenhuisserie The Pitt doorzetten. Een rechter heeft bepaald dat The Pitt genoeg gelijkenissen vertoont met de door Crichton geschreven ziekenhuisserie ER om de rechtszaak toe te staan.

De in 2008 overleden Crichton was de maker van ER en in zijn contract was een bepaling opgenomen die inhield dat Warner Bros. Television geen spinoffs of reboots zonder zijn toestemming mocht maken. Sherri Crichton stelt dat The Pitt feitelijk een reboot is van ER en dat deze zonder de vereiste toestemming tot stand is gekomen. Zij had in augustus 2024 al een zaak ingediend.

Warner Bros. beweerde dat The Pitt en ER compleet ongerelateerd zijn. Maar de rechtbank wees op "meerdere duidelijke gelijkenissen" tussen de twee ziekenhuisseries. Het ging onder meer over de setting op een afdeling spoedeisende hulp, medisch jargon, de weergave van verwondingen en een jonge, onbekwame arts die net van een medische faculteit komt. Sherri Crichton liet aan Variety weten "zeer verheugd" te zijn over het besluit.

ER was van 1994 tot 2009 te zien. Meerdere acteurs en makers van ER werken ook aan The Pitt, onder wie acteur en producent Noah Wyle, producent John Wells en showrunner R. Scott Gemmill. Claims tegen hen werden wel afgewezen, omdat er geen aanwijzingen waren dat zij zich ervan bewust waren dat ze mogelijk inbreuk maakten op Crichtons rechten.

Het eerste seizoen van The Pitt verscheen begin 2025. De ziekenhuisserie won belangrijke prijzen, waaronder meerdere Emmy's. Het derde seizoen gaat in januari van start.