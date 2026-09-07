PARIJS/WARSCHAU (ANP/RTR/DPA) - In veel Europese landen wordt met zorg gekeken naar de verkiezingswinst van Alternative für Deutschland (AfD) in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Ideologische bondgenoten vieren de overwinning, terwijl Franse en Poolse ministers spreken van een "zorgwekkend signaal".

De Franse minister van Financiën Roland Lescure zei op de radiozender RTL zeer bezorgd te zijn. "Dit toont de grote uitdaging waar we voor staan, met een populistische golf die zich over de wereld verspreidt en waar we ons tegen moeten verzetten." Ook de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radosław Sikorski sprak zijn zorgen uit op de nationale radio.

De overwinning wordt juist toegejuicht door andere rechts-populistische politici in Europa. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán spreekt van een "grootse nacht voor Duitsland en Europa" en heeft de AfD gefeliciteerd met het resultaat.

Ook Elon Musk, de rijkste man ter wereld en openlijk supporter van de AfD, heeft de partij gefeliciteerd.