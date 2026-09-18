Polen na ruzie nu toch bij raketafweercoalitie Oekraïne

KYIV (ANP) - Polen gaat alsnog meedoen aan het verbond van landen dat met Oekraïne werkt aan een verdediging tegen ballistische raketten. Dat Polen niet meteen aansloot, berust op "een misverstand", zei premier Donald Tusk volgens Poolse media op een top van Oost-Europese leiders in Oekraïne.

Oekraïne richtte in juli met Nederland en acht andere bondgenoten een coalitie op die voorop moest gaan in de ontwikkeling van verdedigingswapens tegen ballistische raketten. Hun defensie-industrieën zouden nauw gaan samenwerken om een verweer te vinden tegen de moeilijk te onderscheppen projectielen. Rusland richt er dagelijks verwoestingen mee aan in Oekraïne.

Polen, dat van oudsher weinig opheeft met Rusland, was sinds de Russische invasie in Oekraïne een van Kyivs belangrijkste steunpilaren. Maar door oud zeer is de relatie bekoeld. Polen kan moeilijk verteren dat Oekraïne helden uit de Tweede Wereldoorlog eert die Poolse slachtoffers hebben gemaakt. Tusk en president Volodymyr Zelensky proberen die ruzie te sussen.