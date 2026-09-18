Zweedse koning krijgt staatsbezoek uit Singapore

Koning Carl Gustaf van Zweden krijgt volgende maand bezoek uit Singapore. President Tharman Shanmugaratnam brengt van 19 tot en met 21 oktober samen met zijn echtgenote Jane Ittogi een staatsbezoek aan Zweden, heeft het hof vrijdag bekendgemaakt. Ook komen vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven mee.

Het staatsbezoek komt bijna twee jaar nadat Carl Gustaf er een bracht aan Singapore. De koning moest destijds alleen omdat zijn vrouw, koningin Silvia, door een ernstige luchtweginfectie niet mocht reizen.

Het doel van het staatsbezoek is volgens het hof om de goede banden tussen beide landen te onderstrepen en de bestaande samenwerking te versterken en verder te ontwikkelen.