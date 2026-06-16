Polen pakt twee personen op na moord op Poetin-criticus

WARSCHAU (ANP/AFP) - De Poolse politie heeft twee personen uit Belarus opgepakt nadat een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen werd doodgeschoten. De betrokkenheid van de mannen bij de moord wordt nog onderzocht.

De Rus werd maandagochtend doodgeschoten, waarna een klopjacht op de dader werd ingezet.

Het slachtoffer zou sinds 2021 in Polen hebben gewoond. Volgens Poolse media is het een kunstenaar die spotprenten heeft gemaakt van onder meer de Russische president Poetin en de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko.