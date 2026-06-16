BBC Studios werkt aan liveactionversie Kiki's Delivery Service

BBC Studios werkt aan een liveactionserie van het boek Kiki's Delivery Service, melden Variety en Deadline. Het kinderboek werd in 1989 al bewerkt voor de gelijknamige film van de bekende Japanse animatiestudio Ghibli.

Kiki's Delivery Service is een bekende film van regisseur Hayao Miyazaki. De film deed het destijds goed in de bioscopen, kreeg lovende kritieken en won verschillende prijzen. Het verhaal volgt een 13-jarige heks in opleiding die in een stadje een koeriersdienst opzet.

De nieuwe bewerking is ingegeven door het 40-jarig jubileum van het eerste boek. BBC Studios werkt voor het project samen met Wheel In Motion en het Japanse Kadokawa Corporation. Het nieuwe project bestaat uit tien afleveringen van een half uur.