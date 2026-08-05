LEIPZIG (ANP) - De Duitse politie heeft bevestigd dat de drone die werd gevonden op de luchthaven van Leipzig voorzien was van een explosief. De lokale justitie meldt in een verklaring dat het toestel door een robot is onderzocht en dat de explosievenopruimingsdienst de ontsteker inmiddels heeft verwijderd.

De drone werd in de nacht van dinsdag op woensdag gezien bij een landingsbaan waar een Oekraïens goederenvliegtuig stond. Het is niet duidelijk waar het toestel vandaan kwam of van wie het is.

Korte tijd later botste een ander vliegtuig vlak bij Leipzig in de lucht tegen een onbekend vliegend object. Het vliegtuig liep lichte schade op, maar kon veilig landen in Hannover.

Vliegverkeer opgeschort

Inmiddels zijn ook de contraterrorisme-afdeling van de politie in de deelstaat Saksen en de extremisme-afdeling van de lokale justitie betrokken bij het onderzoek. De deelstaatsminister van Binnenlandse Zaken Armin Schuster spreekt van een "zeer ernstig veiligheidsincident". Hij zegt voortdurend in contact te staan met de landelijke autoriteiten.

Al het vliegverkeer op de luchthaven Leipzig was korte tijd opgeschort, maar na onderzoek kon de landingsbaan later in de nacht al worden heropend.

Volgens de Süddeutsche Zeitung is de luchthaven in Leipzig een belangrijk knooppunt voor de leveringen van militaire goederen aan Oekraïne.