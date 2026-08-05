De Amerikaanse rapper Flavor Flav heeft acteur Jason Sudeikis dinsdag een bijzonder cadeautje gegeven tijdens de première van het vierde seizoen van zijn serie Ted Lasso in New York. Hij gaf hem namelijk een speciaal gemaakte ketting in de vorm van een ronde klok, het handelsmerk van de 67-jarige artiest.

Op beelden is te zien hoe Flavor Flav, die dezelfde ketting om zijn eigen nek had hangen, het sieraad bij zijn goede vriend omhangt. Op de gele wijzerplaat, waar verder geen cijfers op staan, staat in het blauw in hoofdletters het woord "believe" (geloof) geschreven. Dit is de catchphrase van Sudeikis' personage Ted Lasso. Aan het ronde klokje had Flavor Flav ook een touwtje met daaraan een fluitje gehangen. Terwijl hij enthousiast op zijn eigen fluitje blies, hield de acteur zijn vinger tegen zijn oor en zei hij dat zijn fluitje niet werkte. "We maken het wel", zei hij daarop, zoals te zien is op beelden van entertainmentplatform Just Jared.

Het komt niet vaak voor dat Flavor Flav, bekend van de hiphopgroep Public Enemy, een op maat gemaakt klokje aan iemand cadeau doet. Eerder gaf hij zangeressen Taylor Swift en Billie Eilish al hun eigen klokketting cadeau, net als de olympische gymnaste Jordan Chiles. Zij moest haar bronzen medaille die ze tijdens de Spelen van Parijs in 2024 won, teruggeven, omdat het verzoek om haar score te herzien te laat was ingediend. Flavor Flav gaf Chiles later alsnog een bronzen klokje cadeau.