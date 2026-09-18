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Politie Ceuta brengt migranten over naar nieuwe opvangplek

18 sep , 9:14Buitenland
anp180926072 1
ANP
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CEUTA (ANP) - De Spaanse politie in de exclave Ceuta is begonnen met de overplaatsing van honderden migranten naar een nieuwe opvanglocatie in de haven van Ceuta, schrijven Spaanse media als RTVE en El País. Zij sliepen nog steeds op het strand, anderhalve maand nadat ze Ceuta waren binnengekomen.
Volgens El País verliepen de eerste overplaatsingen gespannen. De migranten worden in kleine groepjes naar de nieuwe faciliteit gebracht, maar er waren veel meer mensen naar de verzamelplek gekomen. Zij verdrongen zich bij de politie, die in de lucht heeft geschoten als waarschuwing. Inmiddels zou de situatie weer onder controle zijn.
In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 slaapplekken. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog op het strand sliepen, maar RTVE noemt een schatting van 3000.
Er waren in Ceuta al meer tijdelijke faciliteiten ingericht na de aankomst van duizenden migranten, maar dat was nog niet genoeg om iedereen op te vangen.
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